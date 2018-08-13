Погода в Молдове "радует" стабильностью: ожидается жара

Как пережить августовскую жару в душном городе, полезные советы, а также народные приметы и традиции - читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. В понедельник в Молдове будет преобладать жаркая погода.

© AP Photo / Raed Krishan Пока вы спали: неспокойный Бухарест, инсульт Николая Носкова, митинги в США

Максимальная температура воздуха днем составит 31 — 32 °C, на юге — около 34 °C. Безветренно.

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Атмосферное давление в норме, однако в течение суток возможны слабые геомагнитные возмущения.

Они не перерастут в геомагнитную бурю, однако к здоровью всем, кто страдает метеозависимостью, необходимо отнестись внимательнее.

Топ-5 советов, как пережить жару:

Самый простой способ охладиться — выпить напитки со льдом (можно воду с холодильника). Пейте небольшими порциями, этим вы избежите не только переохлаждения горла, но и лишнего потоотделения. Если есть возможность, регулярно принимайте душ прохладный или теплый. Прохладный душ снизит температуру тела, а теплый даст вам иллюзию того, что температура в комнате ниже, чем есть на самом деле. Старайтесь не пользоваться плитой и духовкой. В жару, как правило, не хочется есть, это естественная реакция. Ешьте свежие овощи и фрукты или перекусывайте холодными закусками. Держите возле кровати бутылку с холодной водой, чтобы ночью вы могли смочить горло и протереть лицо, не вставая с кровати. Быстро встряхнуться и почувствовать себя лучше в жару поможет ледяной массаж. Заготовьте в холодильнике кубики льда: сначала плавными круговыми движениями легонько массируете лоб, шею. Затем приложите лед к локтям, коленям и щиколоткам.

Народные приметы

Этот день известен как заговенье перед наступающим Успенским постом, который проходит с 14 по 27 августа. Вообще же, сам по себе Успенский пост нельзя считать голодным — в этот период появлялось большое количество ягод, а потому, крестьяне питались достаточно разнообразно. Поскольку пост приходился на летний период, можно было разнообразить рацион большим количеством продуктов. Так, люди к 13 августа ели овощи, плоды и ягоды, выпекали хлеб из нового урожая. Очень популярна была репа, которую варили, жарили, использовали в качестве начинки для пирогов, настаивали квас, варили кашу.