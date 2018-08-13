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Девушка опрыскивается во время сильной жары.

Объявлен "желтый код" - в Молдову приходит африканская жара

© AP Photo / Bob Edme
Погода
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Молдавские метеорологи объявили "желтый код" метеоопасности в некоторых районах республики - жара не собирается отступать.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жарой.

Погода в Молдове "радует" стабильностью: ожидается жара>>>

Предупреждение будет действовать на большей части республики в течение нескольких дней.

"В период с 14 по16 августа преимущественно в центральных и южных районах ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33-34 градусов по Цельсию", — сообщили в метеослужбе.

В Молдове уже несколько недель подряд установилась жаркая погода без осадков.

Как легче перенести сильную жару
© Sputnik / Nicolai Kibich
Как легче перенести сильную жару

 

 

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Теги:
зной, прогноз погоды, желтый код, жара, Молдова, Погода
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