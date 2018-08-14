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Жара и солнце: прогноз погоды в Молдове на 15 и 16 августа

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Погода
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (260)
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Как пережить жару в городе, полезные советы, а также народные приметы и традиции - читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Во вторник в Молдове будет преобладать жаркая погода. 

Максимальная температура воздуха днем составит 30-31 °C, на юге — около 32 °C.

Девушка опрыскивается во время сильной жары.
© AP Photo / Bob Edme
Объявлен "желтый код" - в Молдову приходит африканская жара

Тем временем Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жарой.

Предупреждение будет действовать на большей части республики в течение нескольких дней.

"В период с 14 по16 августа преимущественно в центральных и южных районах ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33-34 градусов по Цельсию", — сообщили в метеослужбе.

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Атмосферное давление в норме, однако в течение суток возможны слабые геомагнитные возмущения. 

Они не перерастут в геомагнитную бурю, однако к здоровью всем, кто страдает метеозависимостью, необходимо отнестись внимательнее.

Народные приметы

14 августа православные верующие празднуют начало Успенского поста (Медовый Спас).

Этот пост — один из четырех многодневных постов православного церковного года — установлен в память Успения Пресвятой Богородицы еще в первые века христианства: святитель Лев Великий упоминает его в одной из "Бесед" около 450 года.

По церковному преданию Богородица знала о времени своего ухода из этого мира и готовилась к нему постом и усиленной молитвой, и православные постятся, подражая ее подвигу, чтобы, хоть отчасти, уподобиться ее чистоте.

"Успенский пост — время радости, потому что это время возвращения домой, время, когда мы можем ожить. Успенский пост — это должно быть время, когда мы отряхиваем с себя все, что в нас обветшало и омертвело, для того чтобы обрести способность жить, — жить со всем простором, со всей глубиной и интенсивностью, к которым мы призваны", — писал митрополит Сурожский Антоний (Блум).

Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (260)

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Теги:
прогноз погоды в Молдове, прогноз погоды, Молдова, Кишинев, Погода, Общество
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