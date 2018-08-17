В Молдове ожидается жаркая погода: как пережить духоту

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КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. По данным Государственной гидрометеорологической службы РМ, в пятницу и субботу максимальная температура воздуха составит 33-34 градуса по Цельсию.

Желтый код в связи с жарой продлен на 17-19 августа в центральных и южных районах Молдовы.

В жару стоит ограничить употребление сладких напитков, алкоголя и кофе. Они обезвоживают организм. Пейте маленькими глотками по 150-200 мл простой чистой воды за раз, лучше комнатной температуры. Свежевыжатые соки, особенно овощные и цитрусовые, также способствуют поддержанию тела в тонусе, но все же не исключают употребление воды.

© Sputnik / Miroslav Rotari Адская жара в Молдове: на солнце плавится асфальт и жарится яичница 18

Уберите из рациона питания жирное и сладкое. При переваривании они вызывают прилив тепла. А также минимизируйте соль в блюдах — ведь после нее хочется пить еще больше. Отдавайте предпочтение свежим фруктам и овощам. В идеале — только что сорванным с дерева или грядки. Они отлично витаминизируют и насыщают организм живительной влагой.

В целом лето — самое время стать вегетарианцем, веганом или даже сыроедом. Если вы давно об этом подумываете — не упускайте шанс попробовать.

Чтобы чувствовать себя комфортно в жару, отдавайте предпочтение свободной одежде пастельных тонов из натуральной ткани. Исключите синтетическое белье, оно не дает коже дышать и способствует образованию грибков на теле.

© Sputnik / Евгений Панасенко Успенский пост: что можно есть на следующей неделе

В палящее солнце надевайте головной убор — благо выбор от бейсболок до шляпок сегодня способен удовлетворить даже самую капризную модницу.

Народные приметы

Обычно на Авдотью крестьяне собирали урожай чеснока. Начинались 17 августа мелкие дожди в виде мороси, которые были очень губительны для сена, а потому, старались до наступления этого дня укрыть его в амбарах и защитить от влаги. Заканчивался 17 августа сезон сбора малины, и если мужчины были заняты полевыми работами, то в лес за ягодами отправлялись женщины и дети. Малина была одним из самых любимых и доступных лакомств для крестьян. Из нее готовили варенье, джемы, делали начинку для пирожков. Также были известны целебные свойства малины, а потому, ее заготавливали впрок и использовали в осеннее-зимний период.