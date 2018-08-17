В Приднестровье нашли способ избежать жары

В пик жары городские власти в Приднестровье озаботились тем, как оградить жителей региона от обмороков из-за высоких температур и от солнечного удара.

ТИРАСПОЛЬ, 17 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. В связи с установившейся жаркой погодой в городах Приднестровья оборудованы специальные пункты помощи. Все желающие могут бесплатно утолить жажду и укрыться от палящего солнца. Также при необходимости получить медицинскую помощь.

"Пункты, организованные совместными усилиями Управления чрезвычайными ситуациями МВД и администраций городов, функционируют с 11.00 до 17.00 ежедневно", — отметили в МВД Приднестровья.

Как писал прежде Sputnik, в пунктах оказания помощи работают либо студенты медицинского колледжа, либо медсестры-сотрудницы муниципальных учреждений.

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Специальные пункты, где можно укрыться от жары, будут действовать до наступления более прохладной погоды.