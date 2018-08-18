Предупреждение синоптиков: на смену адской жаре приходят проливные дожди

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. В Молдове еще действует объявленный Государственной гидрометеослужбой "желтый код" в связи с сильной жарой.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове ожидается жаркая погода: как пережить духоту

Но уже в скором времени, по прогнозам синоптиков, в республике начнутся дожди. В воскресенье грозы ожидаются в северных и южных районах страны. При этом температура воздуха будет сохраняться днем в пределах +28 +33 градусов по Цельсию. Ночью температура составит +17 +21 градусов.

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В начале недели грозовые дожди ожидаются в центральных и южных районах Молдовы. Температура воздуха днем останется на той же отметке, а именно: +28 +33 градуса. Ночью столбик термометра опустится до +16 +21 С.