Какие сюрпризы готовит погода жителям Молдовы

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КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. По данным Государственной гидрометеорологической службы РМ, в воскресенье и понедельник максимальная температура воздуха составит 28-31 градуса по Цельсию. Температура воздуха ночью составит +16…+19 С.

© Sputnik / Miroslav Rotari Предупреждение синоптиков: на смену адской жаре приходят проливные дожди

В эти дни в некоторых районах страны ожидаются грозовые дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление в норме.

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Народные приметы

Начинается Яблочный Спас.

Кроме огурцов, до этого дня почиталось грехом употребление овощей и фруктов — они не были освящены церковью. Во храме полагалось освящать яблоки, иные фрукты. По традиции часть собранного раздавалась бедным людям, особенно старикам.

На Яблочный Спас сухой день — к сухой осени, дождливый — к сырой, а ясный — к суровой зиме. Начинается уборка яблок скороспелых сортов — спасовских.