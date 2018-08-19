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На Молдову надвигаются мощные магнитные бури

© Fotolia / Andrea Danti
Погода
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (266)
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На следующей неделе жителей Молдовы ждет серьезное испытание: на Землю надвигаются мощные магнитные бури. Как быть метеочувствительным людям?

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Во второй половине августа Землю накроют мощные магнитные бури. Начало пикового периода придется уже на эту неделю — 17 августа начался нестабильный магнитный период, который завершится лишь 21 августа. Интенсивность магнитных бурь может достигнуть четырех баллов.

В этот период метеочувствительные люди могут испытывать недомогания, перепады давления, дискомфорт, расстройства нервной системы. Кроме того, такие явления часто сопровождаются головными болями, мигренью, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием и пониженным тонусом.

Ближайшие магнитные бури ожидаются в следующие периоды:

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19-21 августа — наиболее серьезные метеоудары: возможны проблемы со здоровьем, сбои в работе трансляций и мобильной связи;

20 августа — пик магнитных бурь, они достигнут уровня G1;

29 августа — средняя по мощности буря.

Что делать метеочувствительным людям

Врачи рекомендуют метеозависимым людям в период особенно сильных магнитных бурь соблюдать несколько простых правил, которые помогут легче пройти через трудный период.

Главные советы — воздерживаться от алкоголя, не употреблять жирную и острую пищу.

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Необходимо свести до минимума физическую нагрузку, а также избегать стрессов.

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Пейте больше воды, зеленого чая и натуральные компоты. Больше времени проводите на свежем воздухе.

Постарайтесь во время магнитной бури обеспечить себе спокойный сон. Спать необходимо не менее восьми часов.

Что такое геомагнитная буря и чем она опасна

Геомагнитная буря — это последствия удара по магнитному полю Земли, который наносят потоки "солнечного ветра" после сильных вспышек на Солнце.

Когда происходит вспышка, наша звезда выбрасывает в космос огромные потоки частиц, двигающихся с гигантской скоростью, которые за день или два достигают Земли.

Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (266)

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Теги:
магнитная буря, советы врача
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