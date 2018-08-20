Какой будет погода в начале недели: точный прогноз на 20 и 21 августа

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КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. По данным Государственной гидрометеорологической службы РМ, в понедельник и вторник максимальная температура воздуха составит 28-33 градуса по Цельсию. Температура воздуха ночью составит +16…+21 С.

© Sputnik / Miroslav Rotari Какие сюрпризы готовит погода жителям Молдовы

В первый день недели в северных и центральных районах страны ожидаются грозовые дожди. Ветер в понедельник будет северный, умеренный. Во вторник ветер будет дуть с юга. Атмосферное давление в эти дни в норме.

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Народные приметы

В этот день в народном календаре — Мирон-ветрогон.

Раньше говорили — Мирона всему час: держи рукавички про запас. Пришел Мирон — поспела брусника, появились опята, а с ними и лето кончилось. Мироны-ветрогоны пыль по дороге гонят, по красну лету стонут. Какова погода на Мирона — такова и в январе.