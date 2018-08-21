09:09 21 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.10
  • USD16.74
  • RUB0.25
  • RON4.11
  • UAH0.61
Поиск
Жара

Сюрпризы молдавской погоды: жара уходить не собирается

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (437)
88 0 0

Каждый день читайте на сайте Sputnik точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. По данным Государственной гидрометеорологической службы РМ, в Молдове во вторник максимальная температура воздуха составит 28-33 градуса по Цельсию. Ночью столбик термометра поднимется до +16…+21 С.

Лето
© Sputnik / Miroslav Rotari
Решено: у молдавских бюджетников впереди девять выходных дней

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила сразу два "желтых кода" метеоопасности: во-первых, в связи с жарой, во-вторых, по причине чрезвычайной пожарной опасности.

Во вторник, 21 августа, после полудня, в центральных и южных районах ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33 градусов по Цельсию.

Второе метеопредупреждение будет действовать вплоть до 24 августа.

"В период 20-24 августа на большей части территории республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий", — отметили в Госгидрометео.

Согласно прогнозу погоды на неделю, жаркая погода сохранится до окончания семидневки, и только в воскресенье в страну придут кратковременные грозовые дожди.

Как уберечь наших детей от удара молнией>>>

Народные приметы

Принято было именно на Мирона, 21 августа, собирать в лесу ежевику. Эта кисло-сладкая и сочная ягода содержит в себе большое количество витаминов и минералов. Предки об этом знали, а потому, использовали ежевику как потогонное и противопростудное средство. Также ежевику очень ценили за ее аромат и вкус, а потому, 21 августа и не только готовили кисели, компоты, вина, настойки, пастилу. Листья ежевики могли заваривать, как чай, смешивая их с листьями смородины и земляники — получалось очень вкусно, и к тому же, такой напиток повышал иммунитет.

Тема:
Погода в Молдове (437)

По теме

Кишинев изнывает от жары: как жители столицы спасаются от зноя
Молдова вошла в период адской жары: синоптики вынесли два предупреждения
Предупреждение синоптиков: на смену адской жаре приходят проливные дожди
Теги:
прогноз погоды, погода, Молдова, Погода
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Молотоголовый крылан
Страх и ужас: на что можно наткнуться в путешествиях
Серфер встретился с китом
Удивительное видео: серфер встретился с китами
Ясско-Кишиневская операция
Ясско-Кишиневская операция: как это было

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться