Шок: пик магнитной бури обещает страдания для жителей Молдовы

Людям с повышенной метеозависимостью сегодня необходимо максимально внимательно следить за своим здоровьем.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Сегодня тяжелый день для метеозависимых людей — Земля проходит через пик мощной магнитной бури, которая обрушилась на планету во второй половине августа. Интенсивность бури в пиковые моменты достигает четырех баллов.

© REUTERS / NASA Магнитные бури могут бушевать на Земле несколько месяцев каждые 14 дней

Врачи предупреждают, что в этот период люди с повышенной метеочувствительностью могут испытывать страшные головные боли, перепады давления, расстройства нервной системы. Мигрени более чем вероятны, также как и тахикардия, бессонница, пониженный тонус.

Наиболее серьезные метеоудары завершаются сегодня, 21 августа. Затем, 29 августа, Землю охватит средняя по мощности магнитная буря.

Что делать метеочувствительным людям

Врачи рекомендуют метеозависимым людям в период особенно сильных магнитных бурь соблюдать несколько простых правил, которые помогут легче пройти через трудный период.

Главные советы — воздерживаться от алкоголя, не употреблять жирную и острую пищу.

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Необходимо свести до минимума физическую нагрузку, а также избегать стрессов.

Пейте больше воды, зеленого чая и натуральные компоты. Больше времени проводите на свежем воздухе.

Постарайтесь во время магнитной бури обеспечить себе спокойный сон. Спать необходимо не менее восьми часов.

Что такое геомагнитная буря и чем она опасна

Геомагнитная буря — это последствия удара по магнитному полю Земли, который наносят потоки "солнечного ветра" после сильных вспышек на Солнце.

Когда происходит вспышка, наша звезда выбрасывает в космос огромные потоки частиц, двигающихся с гигантской скоростью, которые за день или два достигают Земли.