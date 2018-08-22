Африканская жара в Молдове: девушки раздеваются, дети прыгают в фонтаны

Сразу два "желтых кода" будут действовать в республике в ближайшие дни: о чем предупредили молдавские метеорологи?

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы продлила до выходных сразу два "желтых кода" метеоопасности: во-первых, в связи с жарой, во-вторых, по причине чрезвычайной пожарной опасности.

В центральных и южных районах ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33 градусов по Цельсию.

Второе метеопредупреждение будет действовать вплоть до 24 августа.

© Sputnik / Miroslav Rotari Сюрпризы молдавской погоды: жара уходить не собирается

"До 24 августа на большей части территории республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий", — добавили в Госгидрометео.

Согласно прогнозу погоды на неделю, жаркая погода сохранится до окончания семидневки, и только в воскресенье в страну придут кратковременные грозовые дожди.

Как пережить жару?

В жару стоит ограничить употребление сладких напитков, алкоголя и кофе. Они обезвоживают организм. Пейте маленькими глотками по 150-200 мл простой чистой воды за раз, лучше комнатной температуры. Свежевыжатые соки, особенно овощные и цитрусовые, также способствуют поддержанию тела в тонусе, но все же не исключают употребление воды.

© Sputnik / Miroslav Rotari Адская жара в Молдове: на солнце плавится асфальт и жарится яичница 18

Уберите из рациона питания жирное и сладкое. При переваривании они вызывают прилив тепла. А также минимизируйте соль в блюдах — ведь после нее хочется пить еще больше. Отдавайте предпочтение свежим фруктам и овощам. В идеале — только что сорванным с дерева или грядки. Они отлично витаминизируют и насыщают организм живительной влагой.

В целом лето — самое время стать вегетарианцем, веганом или даже сыроедом. Если вы давно об этом подумываете — не упускайте шанс попробовать.

Предсказание ученых: жара будет убивать в разы больше людей>>>

Чтобы чувствовать себя комфортно в жару, отдавайте предпочтение свободной одежде пастельных тонов из натуральной ткани. Исключите синтетическое белье, оно не дает коже дышать и способствует образованию грибков на теле.

В палящее солнце надевайте головной убор — благо выбор от бейсболок до шляпок сегодня способен удовлетворить даже самую капризную модницу.