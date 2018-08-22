Африканская жара в Молдове: девушки раздеваются, дети прыгают в фонтаны

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы продлила до выходных сразу два "желтых кода" метеоопасности: во-первых, в связи с жарой, во-вторых, по причине чрезвычайной пожарной опасности.
В центральных и южных районах ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33 градусов по Цельсию.
Второе метеопредупреждение будет действовать вплоть до 24 августа.
"До 24 августа на большей части территории республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий", — добавили в Госгидрометео.
Согласно прогнозу погоды на неделю, жаркая погода сохранится до окончания семидневки, и только в воскресенье в страну придут кратковременные грозовые дожди.
Как пережить жару?
В жару стоит ограничить употребление сладких напитков, алкоголя и кофе. Они обезвоживают организм. Пейте маленькими глотками по 150-200 мл простой чистой воды за раз, лучше комнатной температуры. Свежевыжатые соки, особенно овощные и цитрусовые, также способствуют поддержанию тела в тонусе, но все же не исключают употребление воды.
Уберите из рациона питания жирное и сладкое. При переваривании они вызывают прилив тепла. А также минимизируйте соль в блюдах — ведь после нее хочется пить еще больше. Отдавайте предпочтение свежим фруктам и овощам. В идеале — только что сорванным с дерева или грядки. Они отлично витаминизируют и насыщают организм живительной влагой.
В целом лето — самое время стать вегетарианцем, веганом или даже сыроедом. Если вы давно об этом подумываете — не упускайте шанс попробовать.
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Чтобы чувствовать себя комфортно в жару, отдавайте предпочтение свободной одежде пастельных тонов из натуральной ткани. Исключите синтетическое белье, оно не дает коже дышать и способствует образованию грибков на теле.
В палящее солнце надевайте головной убор — благо выбор от бейсболок до шляпок сегодня способен удовлетворить даже самую капризную модницу.