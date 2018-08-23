Жара обосновалась в Молдове всерьез и надолго

Каждый день читайте на сайте Sputnik точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. По данным Государственной гидрометеорологической службы РМ, в Молдове максимальная температура воздуха составит 30-33 градуса по Цельсию. Ночью столбик термометра поднимется до +16…+21 С.

© Sputnik / Miroslav Rotari Адская жара в Молдове: на солнце плавится асфальт и жарится яичница 18

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила сразу два "желтых кода" метеоопасности: во-первых, в связи с жарой, во-вторых, по причине чрезвычайной пожарной опасности.

До 24 августа в Молдове на большей части территории республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий, отметили в Госгидрометео.

Согласно прогнозу погоды на неделю, жаркая погода сохранится до окончания семидневки, и только в воскресенье в страну придут кратковременные грозовые дожди.

Как уберечь наших детей от удара молнией>>>

Народные приметы

Праздник в народе называли Водоколебателем. Наблюдали 23 августа за реками и озерами, что позволяло по приметам определить, какой будет погода зимой и осенью. В церкви 23 августа почитают память святого Лаврентия, которому часто молятся о защите от болезней и сглаза. Также считается, что он помогает излечить болезни глаз, а потому, раньше ему молились 23 августа о том, чтобы слепые люди прозрели.