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Молдова и адская жара: синоптики вынесли два метеопредупреждения

© Sputnik / Pavel Lvov
Погода
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Жара не собирается отступать: исходя из прогнозов молдавских синоптиков, в республике в ближайшие дни будет знойно.

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила два "желтых кода" метеоопасности в связи с жаркой погодой и чрезвычайной пожарной опасностью.

"С 25 по 27 августа преимущественно в центральных и южных районах ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33, +34 градусов по Цельсию", — отметили в Госгидрометеослужбе.

Жара
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Также до 30 августа "на большей части республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий".

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Подобные метеопредупреждения синоптики выносили неоднократно в течение этого лета.

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Теги:
зной, синоптики, желтый код, жара, предупреждение, Молдова
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