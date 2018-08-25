Жаркие выходные в Молдове: когда на смену зною придут прохлада и дожди

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Суббота в Молдове выдастся очень жаркой, а это повод для того, чтобы отправиться на отдых к водоему или на бассейн. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +15, +18 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра в тени покажет +30, +33 градуса.
Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.
В воскресенье погода практически не изменится. Температура воздуха ночью 26 августа составит +16, +19 градусов, днем ожидается от +31 до +34 градусов. Точно такая же погода сохранится и в понедельник. Только во вторник на большей части республики вероятны кратковременные грозовые дожди.
Народные приметы
На 25 августа приходится день святых Фотия и Аникиты. Каких-либо особенных традиций с этой датой не связано.