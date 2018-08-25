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Девушка опрыскивается во время сильной жары

Жаркие выходные в Молдове: когда на смену зною придут прохлада и дожди

© AP Photo / Bob Edme
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (442)
18010

Каждый день читайте на сайте Sputnik точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Суббота в Молдове выдастся очень жаркой, а это повод для того, чтобы отправиться на отдых к водоему или на бассейн. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +15, +18 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра в тени покажет +30, +33 градуса.

Жара
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В воскресенье погода практически не изменится. Температура воздуха ночью 26 августа составит +16, +19 градусов, днем ожидается от +31 до +34 градусов. Точно такая же погода сохранится и в понедельник. Только во вторник на большей части республики вероятны кратковременные грозовые дожди.

Народные приметы

На 25 августа приходится день святых Фотия и Аникиты. Каких-либо особенных традиций с этой датой не связано.

  • Петухи теряют перья в это время — к затяжной осени.
  • Если сено на лугу отсыревает, следует ожидать дождя, возможно, сопровождающегося грозой.
  • Если туман стоит над лесом, то будет дождь. 
  • Человек, который родился в этот летний день, станет хорошей матерью или отцом.
  • Если на небе молодой месяц, это знак, что на следующий день будет сильный и порывистый ветер.
  • Услышав, как громко квакают лягушки, стоит ждать смены погоды — будет дождь. 
    Как легче перенести сильную жару
    © Sputnik / Nicolai Kibich
    Как легче перенести сильную жару
    • Тема:
    Погода в Молдове (442)

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    Теги:
    самый точный прогноз погоды на сегодня, прогноз погоды, Молдова
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