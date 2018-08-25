Погодные рекорды Молдовы 25 августа

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о максимально высокой и самой низкой температуре 25 августа.

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 25 августа, зарегистрирован сравнительно недавно. Он держится чуть больше десятилетия, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, 25 августа 2007 года столбик термометра в тени поднялся до +39,1 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы зарегистрировали более, чем семь с половиной десятилетий назад. В 1942 году в этот день столбик термометра прогрелся лишь до +8,5 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 25 августа, составляет 30,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.