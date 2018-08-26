Погодные рекорды Молдовы 26 августа

В Госгидрометеослужбе страны представили данные о самой высокой и максимально низкой температуре 26 августа.

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 26 августа, зарегистрирован всего шесть лет назад, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, 26 августа 2012 года столбик термометра в тени поднялся до +36 градусов по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали почти полвека назад. В 1971 году столбик термометра прогрелся всего до +7,3 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 26 августа, составляет 28,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже 132-й год подряд.