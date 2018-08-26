Нестерпимый зной: как долго в Молдове продержится африканская жара

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КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Палящий зной и ни единой капли дождя — в воскресенье в Молдове будет очень жарко. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +16, +19 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра в тени достигнет +31, +34 градусов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Адская жара в Молдове: на солнце плавится асфальт и жарится яичница 18

Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

Начало следующей недели тоже будет жарким. Температура воздуха ночью 27 августа составит +16, +19 градусов, а днем ожидается от +30 до +34 градусов. А во вторник на большей части республики вероятны кратковременные грозовые дожди. Средняя температура воздуха составит +28, +31.

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Народные приметы

По погоде предсказывали течение зимы. Если день выдался жарким — зима будет холодной. За окном холодно — к мягкой и теплой зиме. Дождь предвещал зимние вьюги и бураны. Чем дождливее день — тем более снежной будет зима.

Сильный ветер — сентябрь будет дождливым, легкий, ласковый ветерок — к жаркой погоде.