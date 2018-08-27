Какие сюрпризы готовит погода жителям Молдовы

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. Жара сегодня немного спадет, но будет солнечно, отмечают метеорологи. Столбики термометров покажут + 31 + 33 градусов по Цельсию.

© Sputnik / Miroslav Rotari Погодные рекорды Молдовы 26 августа

Скорость ветра будет 1-2 м/с. Осадков, по прогнозам метеорологов, не предвидится. Небо — ясное без особой облачности.

Праздники и народные приметы

Завершается Успенский пост, и в день 27 августа почитают память святого пророка Михея, который, согласно заверениям ученых, жил в VIII веке до нашей эры на территории Иудеи. Считается, что Михей стал автором пророческой книги и основоположником тенденции упрощать иудаизм и его суть. Главную задачу для верующего Михей видел в смирении, послушании и совершении добрых поступков. К слову, именно Михей одним из первых стал говорить о приходе Иисуса Христа на землю. Известно, что в этот день дули достаточно сильные ветры, по которым люди судили о погоде на следующие дни. На полях 27 августа можно было сеять озимые.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

По астрономическому календарю это было начало осени. С деревьев 27 августа облетают листья, а воздух с каждым днем становится все прохладнее. Зато начинается пора свадеб.

Комары сильно кусаются — на непогоду. Если ветер дует с Запада, то через три дня будет дождь. В этот день нельзя сквернословить и пьянствовать. Если во сне увидели лягушку, значит, можно рассчитывать на умножение капитала.

Именины сегодня могут справлять:

Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир.

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