На Молдову надвигаются дожди и грозы: точный прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Во вторник жара в Молдове немного спадет. По данным Государственной гидрометеослужбы температура воздуха прогреется до + 27 + 30 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до +15 +18 градусов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Какие сюрпризы готовит погода жителям Молдовы

Как сообщают метеорологи, ожидаются грозовые дожди. Скорость ветра будет 5-10 м/с. Атмосферное давление в норме.

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Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Раньше говорили, что "с Успенья солнце засыпает". Именно в этот период, как считалось, приходят осенние холода.

Также поговаривали: "На Успенье огурцы солить, на Сергия капусту рубить", "Успение провожай, осень встречай".