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Жара отступает: точный прогноз погоды в Молдове на 29 и 30 августа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (447)
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Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды, народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. В среду жара в Молдове немного спадет. По данным Государственной гидрометеослужбы температура воздуха прогреется до + 27 + 30 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до +15 +18 градусов.

Жара
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как сообщают метеорологи, ожидаются грозовые дожди, правда не на всей территории Молдовы. Атмосферное давление в норме.

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Праздники и народные приметы

К 29 августа созревали орехи, а потому, праздник и стали называть Ореховым Спасом. 

Старались приурочить к нему проведение различных ярмарок, на которых продавали полотно и другие товары.

Православный календарь 2018
© Sputnik / Вадим Русу
Православный календарь на 2018 год

Полное название нерукотворного Спаса 29 августа — перенесение Нерукотворного образа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь. Нерукотворным считали образ Христа, который представлен в виде его лика на платке или глиняной доске.

Говорили, что впервые этот нерукотворный образ появился, когда Иисус умылся и вытер лицо полотенцем. Долгое время холст с отпечатком лица Христа хранился в Едессе, являясь гласным сокровищем города. Однако император Константин VII решил выкупить образ, а затем перенес его в Константинополь. Сама реликвия спустя некоторое время была утеряна, когда город разграбили участники одного из Крестовых походов. В православии нерукотворный образ является одним из доказательств того, что второе лицо Троицы воплощено в человеке, а в более узком понимании это аргумент, который свидетельствует в пользу иконопочитания.

Тема:
Погода в Молдове (447)

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Теги:
прогноз погоды, Молдова, Кишинев
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