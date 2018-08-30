Погода в Молдове: точный прогноз на 31 августа

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. По данным Государственной гидрометеослужбы температура воздуха прогреется до + 29 + 32 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до +17 +19 градусов.

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Атмосферное давление в норме.

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В православной церкви 30 августа почитают память святого Мирона, который был пресвитером в Ахаии. Происходил Мирон из знатного рода, но при этом был очень кроток, никогда не кичился ни деньгами, ни своим происхождением. Известно, что однажды местный игемон по имени Антипатр отправился в христианский храм, чтобы арестовать христиан и подвергнуть их мучениям. Его встретил Мирон и стал укорять в нечистых помыслах. Разгневанный пресвитер распорядился бросить Мирона на растерзание диким животным. Однако те святого не тронули, и пресвитер, вышедши из себя от гнева, покончил жизнь самоубийством.