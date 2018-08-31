В Молдове резко изменится погода - о чем предупредили синоптики

В ближайшее время жара в Молдове сменится грозами.

КИШИНЕВ, 31 авг — Sputnik. В Молдове до 5 сентября действует "желтый код" метеоопасности в связи с сильной жарой.

© Sputnik / Miroslav Rotari Погода в Молдове: точный прогноз на 31 августа

В этот период возрастает риск возникновения лесных пожаров из-за палящего солнца, сообщают в Государственной гидрометеослужбе.

По прогнозу синоптиков, уже сразу после 5 сентября на республику обрушатся грозовые дожди.

В ближайшие выходные дни температура воздуха днем будет держаться на отметке +30 +33 градусов по Цельсию. Ночью температура воздуха будет варьировать от +13 до + 19 градусов.

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В период дождей жара спадет не сильно — столбик термометра покажет +28+31 градусов. Ночью температура воздуха +16 +19. В начале недели атмосферное давление будет повышенное.