Погода готовит сюпризы - о чем предупредили синоптики

В ближайшее время жара в Молдове сменится грозами.

КИШИНЕВ, 1 сент — Sputnik. Согласно прогнозу синоптиков, в субботу, 1 сентября, в Молдове ожидается ясная и солнечная погода без осадков.

В столице температура днем составит +29…+32 градусов по Цельсию. На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне +28…+31 градусов. На юге Молдовы температура воздуха составит +30…+33 градуса. Существенные изменения произойдут уже после 5 сентября. На республику обрушатся грозовые дожди.

А сегодня ночью температура воздуха будет варьировать от +13 до + 19 градусов.

На Молдову надвигаются дожди и грозы: точный прогноз погоды>>>

В период дождей жара спадет не сильно — столбик термометра покажет +28+31 градусов. Ночью температура воздуха +16 +19. В начале недели атмосферное давление будет повышенное.