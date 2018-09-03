Каким будет начало недели: точный прогноз погоды в Молдове

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. По данным Государственной гидрометеослужбы температура воздуха прогреется до + 29 + 32 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до +17 +19 градусов.

Атмосферное давление в норме.

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А еще сегодня — 3 сентября. Да-да, то самое… Кстати, песне "3 сентября", исполняемой Михаилом Шуфутинским, более 25 лет! И эта песня сделала 3 сентября этаким "Днем сурка", про который люди в соцсетях не устают создавать мемы. И они повторяются снова и снова, так как календарь бесконечен и его можно переворачивать постоянно.

Песню "Третье сентября" Михаил Шуфутинский записал в 1994 году, а написала она была годом ранее Игорем Крутым на слова Игоря Николаева.

Сам Шуфутинский рад, что его песня стала мемом, и хорошо относится к шуткам в интернете.

"Это потрясающая реклама, за которую я ничего никому не должен. Мне кажется, это замечательно. А что может быть приятнее для исполнителя, чем когда песня, которую он спел, стала популярной и любимой, о ней постоянно говорят и придумывают шутки, сочиняют какие-то истории", — рассказал в одном из интервью Шуфутинский.