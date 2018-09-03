Не ждите прохлады — на всей территории Молдовы объявлен "желтый код"

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Осень началась только формально, Молдова продолжает изнывать от жары. В связи с высокой температурой и чрезвычайной пожарной опасностью на всей территории республики объявлен желтый код.

Сегодня и завтра, 4 сентября, на большей части территории температура воздуха повысится до 33-34 градусов Цельсия, сообщает Государственная гидрометеорологическая служба.

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Чрезвычайная пожарная опасность сохранится до пятого сентября, в этот период высока угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.

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В случае изменения интенсивности прогнозируемых явлений Гидрометеорологическая служба уточнит предупреждение.