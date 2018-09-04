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Солнечно и жарко: точный прогноз погоды в Молдове на 5 и 6 сентября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (455)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. По данным Государственной гидрометеослужбы температура воздуха прогреется до + 32 + 34 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до +17 +19 градусов.

Женщина на пляже
© Photo : Ben Birchall / PA
Не ждите прохлады — на всей территории Молдовы объявлен "желтый код"

В связи с высокой температурой и чрезвычайной пожарной опасностью на всей территории республики объявлен желтый код.

Сегодня на большей части территории температура воздуха повысится до 33-34 градусов Цельсия, в ближайшие дни 5 и 6 сентября сохранится жаркая и солнечная погода.

Атмосферное давление в норме.

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится до пятого сентября, в этот период высока угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.

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В случае изменения интенсивности прогнозируемых явлений Гидрометеорологическая служба уточнит предупреждение.

Православный календарь 2018
© Sputnik / Вадим Русу
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Народные приметы

Обычно в ночь на Агафона Огуменника — 4 сентября — крестьяне отправлялись сторожить гумна. Надевали тулуп наизнанку, брали с собой кочергу — таким способом защищались от лешего, считая, что в эту ночь он приходит в село, бегает из одной деревни в другую, от дома к дому и разбрасывает сено. Если же человек мог уважить лешего, то, в соответствии с приметами, он в этот день мог помочь человеку.

В народе верили, что леший очень напоминает человека, а потому, старались одеться 4 сентября так, чтобы запутать злого духа — тот подумает, что в деревне безобразничает другой леший, и не решится подойти к снопам.

Тема:
Погода в Молдове (455)

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Теги:
прогноз погоды в Молдове, Молдова, Кишинев, Погода
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