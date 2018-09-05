Дыхание осени: в Молдове похолодает

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КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. По данным Государственной гидрометеослужбы температура воздуха прогреется до + 22 + 24 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до +17 +19 градусов. Днем возможна облачность, велика вероятность дождей.

В ближайшие дни — 6 и 7 сентября — сохранится неустойчивый характер погоды, возможны осадки.

Атмосферное давление в норме.

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Народные приметы

5 сентября созревает клюква и брусника. Также отправляются убирать лен и овес.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

В церкви 5 сентября почитают память святого Луппа Солунского, который ранее был рабом Димитрия Солунского. Как известно, перед казнью последний поручил Луппу раздать все свое имущество бедным людям.

После смерти Димитрия Лупп взял себе окровавленную ризу господина, а также его перстень. Именно эти реликвии впоследствии помогли ему сотворить множество различных чудес.

Луппу также было суждено погибнуть мученической смертью. В то время были организованы гонения в отношении христиан по инициативе императора Максимилиана.