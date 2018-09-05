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Дыхание осени: в Молдове похолодает

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (456)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. По данным Государственной гидрометеослужбы температура воздуха прогреется до + 22 + 24 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до +17 +19 градусов. Днем возможна облачность, велика вероятность дождей.

Пролет метеорита над землей
CC0 / Pixabay / laocaohenmang
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В ближайшие дни — 6 и 7 сентября — сохранится неустойчивый характер погоды, возможны осадки. 

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Народные приметы

5 сентября созревает клюква и брусника. Также отправляются убирать лен и овес. 

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В церкви 5 сентября почитают память святого Луппа Солунского, который ранее был рабом Димитрия Солунского. Как известно, перед казнью последний поручил Луппу раздать все свое имущество бедным людям.

После смерти Димитрия Лупп взял себе окровавленную ризу господина, а также его перстень. Именно эти реликвии впоследствии помогли ему сотворить множество различных чудес.

Луппу также было суждено погибнуть мученической смертью. В то время были организованы гонения в отношении христиан по инициативе императора Максимилиана.

Тема:
Погода в Молдове (456)

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Теги:
прогноз погоды, Молдова, Кишинев, Окружающая среда
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