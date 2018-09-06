В Молдову приходит осень: ожидаются дожди и прохлада

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КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. По данным Государственной гидрометеослужбы температура воздуха прогреется до + 22 + 24 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до +17 +19 градусов. Днем возможна облачность, велика вероятность дождей.

В ближайшие дни — 7 и 8 сентября — сохранится неустойчивый характер погоды, возможны осадки.

Атмосферное давление в норме.

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Народные приметы

В церкви 6 сентября почитается память мученика Евтихия, который известен как один из учеников святых апостолов Павла и Иоанна Богослова. Правда, сам Евтихий не входил в число 70 апостолов, приближенных к Христу.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Между тем, даже в этом случае он стал именоваться апостолом, поскольку сыграл значительную роль в формировании христианской веры на местах своих проповедей. Известно, что сначала Евтихий стал учеником Иоанна Богослова и отправился с ним в путешествие по разным странам, чтобы проповедовать. Далее он встречается с апостолом Павлом и уже после этого путешествует вместе с ним.

Во время странствий он испытал большое количество мучений со стороны язычников. Так, Евтихия бросали в клетку к диким животным, морили голодом, прижигали тело раскаленным железом. Как сказано в писании, во время одной из пыток лев, выпущенный к Евтихию из клетки, вдруг заговорил человеческим голосом, и многие свидетели этого явления после этого приняли веру во Христа. К сожалению, Евтихий все-таки умер мученической смертью.