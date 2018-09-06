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Предупреждение синоптиков: к чему готовиться жителям Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (459)
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Молдавские метеорологи объявили "желтый код" метеоопасности на территории всей республики: предупреждение действительно до 13 сентября.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы в четверг объявила "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

"До 13 сентября на большей части территории республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий", — отметили в метеослужбе.

Согласно прогнозу синоптиков, до конца текущей недели в республике установится прохладная погода. Средняя температура воздуха колеблется в районе +21, +25 градусов по Цельсию. Уже на следующей неделе температурный максимум в среднем достигнет +26, +29.

 

Тема:
Погода в Молдове (459)

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Теги:
погода в Молдове, синоптики, желтый код, предупреждение, Молдова, Погода
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