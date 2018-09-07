Точный прогноз погоды в Молдове в пятницу и выходные: быть ли дождю

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. В пятницу в Молдове будет облачно, а осадки ожидаются на севере. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +10, +15 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра в тени покажет +22, +27 градусов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Предупреждение синоптиков: к чему готовиться жителям Молдовы

Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В выходные в республике погода существенно не изменится. В северных районах по-прежнему ожидаются грозовые дожди, а в центральных и южных районах будет переменная облачность.

Погода практически не изменится по сравнению с окончанием рабочей недели. Температура воздуха ночью 8 сентября составит +10, +16 градусов, а днем ожидается от +20 до +25 градусов.

В воскресенье столбик термометра в ночнные часы покажет +10, +15 градусов, а днем температура поднимется до +20, +25 градусов.

Праздники и народные приметы

В церкви 7 сентября почитают память Святого Тита – одного из 70 апостолов, который также известен как ученик Святого Павла, который родился на острове Крит.

Еще одного святого чествуют в церкви в этот день – это Варфоломей. Известно, что Варфоломей проповедовал в Армении.

Говорили, что на Варфоломея – 7 сентября – пора жито на золу сеять. Также в народе этот день называли Листопадником, радовались большому количеству грибов, которые использовали для приготовления самых разных блюд. Обычно 7 сентября в лес отправлялись женщины и дети, свободные от полевых работ, которые приносили домой лукошки, наполненные грибами. Было очень распространено такое блюдо, как жареный картофель с грибами. Говорили, что 7 сентября нужно встать пораньше, чтобы собрать как можно больше грибов. Грибные кушанья не считались сытными, но часто выручали крестьян, когда нужно было приготовить что-нибудь быстрое и вкусное.

В народе верили, если много грибов в лесах 7 сентября, стоит ждать затяжной и холодной зимы.

Если человек родился в день Тита, то, приметы гласят, счастье придет к нему в зрелом возрасте. В качестве талисмана таким людям стоит носить янтарь.