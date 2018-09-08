Прогноз погоды в Молдове: холодный сентябрь или когда к нам вернется тепло

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КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Гражданам и гостям Молдовы, видимо придется доставать из шкафов предметы осеннего гардероба — ветровки и мастерки, а также не откладывать далеко зонты. Осень вступила в свои права в Молдове, синоптики сделали свой, неутешительный прогноз.

Так, в субботу утром, столбики термометров не поднимутся выше плюс 14-15 градусов по Цельсию. Днем, 8 сентября, температура воздуха прогреется лишь до плюс 21-22 градусов, будет пасмурно и ветрено, местами возможны кратковременные дожди. Вечер субботы также не порадует комфортной погодой — ожидается до плюс 16-17 градусов, а порывы ветра в вечерние часы составят 18 км/ч.

В воскресенье, 9 сентября, климатическая картина в республике и вовсе окажется подмоченной. Метеорологи говорят о дождях по всей республике во второй половине дня, а воздух в дневные часы прогреется лишь до плюс 19-20 градусов. Похожая климатическая обстановка ждет жителей страны и на следующей неделе.

Немного теплее станет лишь в среду и в четверг, 12 и 13 сентября, соответственно. В эти дни воздух днем прогреется до плюс 25-26 градусов по Цельсию.

Этот день в народном календаре

8 сентября во многих церквях проходит празднование в честь сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

Владимирская икона Божией матери, по преданию, написана евангелистом Лукою на доске из того стола, за которым трапезовало Святое Семейство: Спаситель, Богородица и праведный Иосиф Обручник. Божия Матерь, увидев этот образ, произнесла: "Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет".

В Россию икона принесена из Византии в начале 12 века, как подарок Юрию Долгорукому от Константинопольского Патриарха Луки Хризоверха. Икону поставили в женском монастыре Вышгорода, недалеко от Киева, слух о ее чудотворениях дошел до сына Юрия Долгорукого, князя Андрея Боголюбского, который и решил перевезти икону на север.