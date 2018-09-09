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Девушка с зонтом

Прогноз погоды в Молдове: дожди сменят солнце, похолодает еще больше

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Каждый день читайте на сайте Sputnik точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Обнадеживающее осеннее солнце окажется не таким благонадежным. По прогнозам синоптиков, уже во второй половине дня, в воскресенье, характер погоды значительно изменится. Небо закроют облака, по республике продут кратковременные дожди, а температура воздуха существенно снизится.

Так, во второй половине дня, столбики термометров по республике не превысят отметки в плюс 20 градусов по Цельсию, пройдут дожди, а порывы ветра усилятся до 18 км/ч.

Понедельник, 10 сентября, жителей и гостей республики тоже не обрадует. Ожидается до плюс 19 градусов днем, будет дождливо и ветрено. Соответствующие климатические условия сохранятся и во вторник, и в среду. Немного потеплеет лишь к четвергу: небо прояснится, а воздух днем прогреется до плюс 27 градусов по Цельсию.

Этот день в народном календаре

В этот день отмечается память двух святых с одинаковым именем — Пимена Великого и Пимена Палестинского. Пимен Великий родился в Египте около 340 года. В юные годы он почувствовал тягу к уединенной жизни и вместе с двумя родными братьями ушел в Скитский монастырь. Однако в 407 году на обитель напали берберы и разрушили ее, а монахи переселились в развалины языческого храма.

Живя там, они вели столь строгий и праведный образ жизни, что заслужили этим уважение у местных крестьян. К Пимену и его братьям стали стекаться люди, нуждающиеся в добром совете. Наставления монаха позже были собраны в книгу афоризмов. Преподобный Пимен скончался в возрасте около 110 лет.

Пимен Палестинский, память которого также отмечается в этот день, жил в VI веке. Преподобный обитал в пустыне, проводя время в молитвах и размышлениях о Боге. Однажды он рассказал иноку Агафонику о своем грехе, расплаты за который ожидал. "Когда я был пастухом, мимо моего стада шел человек. Мои псы бросились на него и растерзали. Я мог его спасти, но не сделал этого. Мне было открыто, что я и сам умру такой смертью", — сказал Пимен. Так и случилось.

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Теги:
прогноз погоды в Молдове, похолодание, дожди, Молдова, Кишинев, Погода
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