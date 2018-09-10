Молдову накрыли дожди: точный прогноз погоды на 11 и 12 сентября

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КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Осенняя погода в Молдову пришла всерьез и надолго. По данным синоптиков, в понедельник небо закроют облака, по республике продут кратковременные дожди, а температура воздуха существенно снизится. Днем ожидается + 16 + 19 градусов.

Вторник, 11 сентября, и среда, 12 сентября, жителей и гостей республики тоже не обрадуют. Ожидается до + 19 градусов днем, будет дождливо и ветрено. Немного потеплеет лишь к четвергу: небо прояснится, а воздух днем прогреется до + 27 градусов по Цельсию.

Этот день в народном календаре

Обычно 10 сентября крестьяне начинали складывать снопы в кладушки и скирды, поскольку приближалось время затяжных дождей, и нужно было уберечь урожай от ненастья.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

10 сентября завершали озимый сев пшеницы. Молились Моисею и просили его исцелить человека от пьянства.

В православной церкви 10 сентября почитают память святой Анны Пророчицы и святого Саввы Крыпецкого. Анна родилась в Иерусалиме и была благочестивой вдовой, которая принадлежала к той категории избранных, встретивших Иисуса Христа во младенческом возрасте, когда Мария и Иосиф впервые пришли с ним в храм. Что касается святого Саввы Крыпецкого (Псковского), то он жил несколько позднее — в XV веке. Известно, что Савва принял монашеский постриг, а затем отправился в Псков и поселился недалеко от города в Крыпецкой пустыни. Соблюдал строгий пост и проводил время в молитвах, размышлениях о Боге.

Часто к Савве приходили люди за советом. Однажды к нему явился даже сам Ярослав Мудрый вместе со своей больной женой, и благодаря молитвам Саввы, женщина полностью излечилась от мучившего ее недуга. Преподобный Савва всегда говорил о соблюдении телесной и нравственной чистоты, склонял людей к праведному образу жизни. Даже после смерти Савва остался покровителем своей монашеской обители и, например, однажды явился разбойникам, которые пришли ограбить монастырь. Согласно легенде, главарь банды даже решил покаяться и сам поверил в Бога.