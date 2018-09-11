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Сезон дождей в Молдове: когда же наконец выглянет солнце

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (463)
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Каждый день читайте на нашем сайте точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. По данным синоптиков, сегодня в Молдове ожидается переменная облачность, вероятны осадки. Небо закроют облака, по республике продут кратковременные дожди. Днем ожидается + 18 + 19 градусов. 

В ближайшие два дня — 12 и 13 сентября — погода жителей и гостей республики тоже не обрадует. Ожидается до + 19 градусов днем, будет дождливо, ветрено и пасмурно. Немного потеплеет лишь к четвергу: небо прояснится, а воздух днем прогреется до + 27 градусов по Цельсию.

Этот день в народном календаре

В народе 11 сентября называли Репным праздником или Постником.

Православный календарь 2018
© Sputnik / Вадим Русу
Православный календарь на 2018 год

Считалось, что с этого момента осень постепенно вступает в свои права. Даже говорили: "Пришел Иван и за собой лето увел".

Отмечали, что птицы 11 сентября улетают в теплые края. Убирают репу, и именно поэтому на Руси этот день называли Репным. Праздновали его без песен и веселья, но зато на столе обязательно должно было быть много вкусной еды. В это время также можно было собирать различные коренья. Устанавливались некоторые запреты для этого дня.

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Например, 11 сентября нельзя было собирать и употреблять в пищу капусту, яблоки, лук — все то, что напоминало бы человеческую голову. Связано это с тем, что 11 сентября церковь почитает память Иоанна Крестителя, который был обезглавлен. Кроме того, нельзя в руки нож брать — это, согласно приметам, к большому несчастью.

Тема:
Погода в Молдове (463)

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Теги:
дождь, Молдова, Кишинев, Прогноз погоды, Погодные предупреждения, Погодная статистика, Погодные аномалии
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