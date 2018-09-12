В Молдове прекратятся ливни: какой будет погода в ближайшие дни

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КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. По данным синоптиков, сегодня в Молдове ожидается переменная облачность, преимущественно будет пасмурная погода, вероятны осадки. Небо закроют облака, по республике продут кратковременные дожди. Днем ожидается + 19 + 23 градусов.

Днем возможны малые геомагнитные бури, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, рекомендуем следить за здоровьем и принимать медикаменты, назначенные специалистами.

В ближайшие два дня — 13 и 14 сентября — ожидается потепление, днем будет до + 22 + 23 градусов днем, дожди прекратятся, небо прояснится.

Этот день в народном календаре

В церкви12 сентября почитается память Александра Невского — день перенесения его мощей.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Александра Невского считали заступником русской земли, и в памяти потомков навсегда останутся битвы, в которых он одержал победу — Невская битва и ледовое побоище. Все эти события происходили в XV веке, но сама история данного праздника начинается с XVII века, когда Петр Первый решил заключить перемирие со шведами, и в честь этого события велел перевезти мощи князя Александра из Владимира в Санкт-Петербург, который был отстроен совсем недавно. Петр полагал, что данная реликвия будет защищать новую столицу от врагов в будущем. В 1723 году мощи Александра были привезены из Владимира и целый год хранились на территории Шлиссельбурга до тех пор, пока не нашли свое пристанище в Александро-Невской Лавре, где хранились в Троицком соборе.