Каким будет конец недели: точный прогноз погоды в Молдове

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КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. По данным Государственной гидрометеослужбы, сегодня ожидается переменная облачность, вероятны как солнце, так и осадки. Температура воздуха прогреется до + 21 + 23 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до +17 +19 градусов.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Атмосферное давление будет повышенным: вероятны слабые геомагнитные бури, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, следует принимать назначенные врачом медикаменты.

Народные приметы

В народе 13 сентября называли Журавлиным вече, поскольку считали, что именно сейчас журавли собираются около болот, на лугах и решают, как и куда им отправиться на зимовку. 13 сентября собирали урожай свеклы, картофеля, моркови, клюквы. Кстати, интересно, что клюкву нельзя было собирать раньше 13 сентября — это, по приметам, могло навлечь беду на человека.Так, считалось, что женщина станет бесплодной, а у парня нечистая сила разум украдет. Кроме того, нечисть может человека в болото затянуть. Интересно, что первым за ягодами в этот день отправляли человека, родившегося 13 сентября — полагали, что он знал дорогу, где растет много клюквы. Из этой ягоды впоследствии готовили начинку для пирожков, кисели, варенье. 13 сентября выходили в поле, чтобы собрать урожай репы, свеклы, моркови, картофеля.