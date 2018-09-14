Какими будут выходные: точный прогноз погоды в Молдове

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КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. По данным Государственной гидрометеослужбы, сегодня ожидается переменная облачность, вероятны как солнце, так и осадки. Температура воздуха прогреется до + 24 + 25 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до +16 +18 градусов.

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Атмосферное давление будет пониженным: вероятны слабые геомагнитные бури, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, следует принимать назначенные врачом медикаменты.

В ближайшие два дня — 15 и 16 сентября — погода существенно не изменится: вероятны переменная облачность и осадки.

Народные приметы

В народе говорили, что 14 сентября на улицах воробьев почти не видно, поскольку сам черт собирает их вместе, чтобы решить, сколько птиц оставить, а сколько — выпустить.

Необходимо было обязательно убрать все яровые до дня Семена Летопроводца, поскольку в противном случае посевы могли погибнуть из-за большого количества осадков и сильных ветров. Говорили, что на Семена зерна из колосьев выпадают. Хлеб после Семена уже не сеяли. Пахать можно было только до полудня. Известно также, что на Семена старались пускать скот в поля. Много работы было у хозяек, которым требовалось поскорее законсервировать огурцы. Рекомендовалось также закончить все дела и провести все сделки именно до 14 сентября, поскольку после этого срока все предприятия будут неудачными, согласно приметам.