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Лето не спешит уходить: точный прогноз погоды в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (468)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Последние жаркие деньки в Молдове — суббота выдастся по-настоящему летней. 

Православный календарь 2018
© Sputnik / Вадим Русу
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По данным синоптиков, в первый выходной ночной максимум составит в среднем по стране +13, +16 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +25, +28. На севере страны в дневные часы возможны кратковременные слабые осадки.

Атмосферное давление будет нормальное. Ветер северо-западный. Его порывы, как ожидаются, достигнут 1-6 метров в секунду.

В заключительный выходной похолодает — днем столбики термометров покажут в среднем +21,+24. Такая же погода сохранится и в первый день грядущей недели.

Народные приметы

 

  • Обильные росы с утра и вечера, но без ветра — к хорошей погоде;
  • Облака идут низко — к дождю и холоду;
  • Дождь идет 15 сентября — осень будет сухой;
  • Если человек родился 15 сентября, то в качестве талисмана ему следует носить нефрит.

 

Тема:
Погода в Молдове (468)

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