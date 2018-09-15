Лето не спешит уходить: точный прогноз погоды в Молдове

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Последние жаркие деньки в Молдове — суббота выдастся по-настоящему летней.
Атмосферное давление будет нормальное. Ветер северо-западный. Его порывы, как ожидаются, достигнут 1-6 метров в секунду.
В заключительный выходной похолодает — днем столбики термометров покажут в среднем +21,+24. Такая же погода сохранится и в первый день грядущей недели.
Народные приметы
- Обильные росы с утра и вечера, но без ветра — к хорошей погоде;
- Облака идут низко — к дождю и холоду;
- Дождь идет 15 сентября — осень будет сухой;
- Если человек родился 15 сентября, то в качестве талисмана ему следует носить нефрит.