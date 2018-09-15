Лето не спешит уходить: точный прогноз погоды в Молдове

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КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Последние жаркие деньки в Молдове — суббота выдастся по-настоящему летней.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

По данным синоптиков, в первый выходной ночной максимум составит в среднем по стране +13, +16 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +25, +28. На севере страны в дневные часы возможны кратковременные слабые осадки.

Атмосферное давление будет нормальное. Ветер северо-западный. Его порывы, как ожидаются, достигнут 1-6 метров в секунду.

В заключительный выходной похолодает — днем столбики термометров покажут в среднем +21,+24. Такая же погода сохранится и в первый день грядущей недели.

Народные приметы