Резкая смена погоды: что обещают молдавские синоптики

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. После по-летнему жаркой субботы воскресенье выдастся в Молдове куда прохладнее. По данным синоптиков, ночной максимум составит в среднем по стране +13, +16 градусов по Цельсию, а днем столбики термометров покажут +21, +24.
Атмосферное давление будет повышенным. Поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, следует принимать назначенные врачом медикаменты. Ветер северо-западный. Его порывы, как ожидаются, достигнут 4-9 метров в секунду.
В начале грядущей недели погода существенно не изменится. В понедельник, 17 сентября, днем столбики термометров покажут в среднем +21, +24, а во вторник — уже +23, +26.
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Народные приметы
- Если человек родился 16 сентября, то его талисманом является топаз и янтарь — эти камни нужно носить в качестве оберегов;
- Если собрать весь мусор в доме и сжечь, то весь год, по приметам, счастливым будешь;
- Красный закат — примета, что совсем скоро можно ожидать затяжных холодов и даже заморозкам по утрам;
- Дождь пошел 16 сентября — скорее всего, осень будет сухой и без осадков;
- Утренний туман — к ясной и сухой погоде.