Резкая смена погоды: что обещают молдавские синоптики

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. После по-летнему жаркой субботы воскресенье выдастся в Молдове куда прохладнее. По данным синоптиков, ночной максимум составит в среднем по стране +13, +16 градусов по Цельсию, а днем столбики термометров покажут +21, +24.

© Sputnik / Календарь рабочих и выходных дней в Молдове 2018

На севере страны в ночные часы возможны кратковременные слабые осадки.

Атмосферное давление будет повышенным. Поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, следует принимать назначенные врачом медикаменты. Ветер северо-западный. Его порывы, как ожидаются, достигнут 4-9 метров в секунду.

В начале грядущей недели погода существенно не изменится. В понедельник, 17 сентября, днем столбики термометров покажут в среднем +21, +24, а во вторник — уже +23, +26.

Православный календарь на 2018 год>>>

Народные приметы