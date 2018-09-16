Молдову ждет длинная и суровая зима: появились первые прогнозы синоптиков

Несмотря на то, что на дворе начало календарной осени, метеорологи уже сделали свои первые прогнозы на предстоящую зиму.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. По первым оценкам метеорологов, зима в этом году начнется раньше обычного — в конце ноября и будет длинной, сообщают румынские СМИ.

© Sputnik / Miroslav Rotari Резкая смена погоды: что обещают молдавские синоптики

Специалисты подчеркивают, что лето 2018 года было атипичным — с ливнями и температурами, которые редко превышали отметку в +30 градусов по Цельсию, и полагают, что зима будет такой же.

Синоптики ожидают, что в декабре, январе и феврале будет снежно, но без морозов и метелей.

При этом свойственная зиме погода с пургой и сильными холодами придет во многие европейские зоны в начале марта.