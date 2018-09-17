Что обещают синоптики: точный прогноз погоды в Молдове

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КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Осень в Молдове полноправно вступает в свои права. Начало недели в республике будет прохладным. По данным синоптиков, ночной максимум составит в среднем по стране +9, +12 градусов по Цельсию, а днем столбики термометров покажут +21, +24. Осадков не предвидится.

© Sputnik / Календарь рабочих и выходных дней в Молдове 2018

Атмосферное давление будет повышенным. Поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, следует принимать назначенные врачом медикаменты. Ветер северный. Его порывы, как ожидается, достигнут 2-7 метров в секунду.

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В последующие дни несколько потеплеет. Во вторник, 18 сентября, днем столбики термометров покажут в среднем +23, +25, а в среду — уже +23, +26.

Народные приметы