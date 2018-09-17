Что обещают синоптики: точный прогноз погоды в Молдове

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Осень в Молдове полноправно вступает в свои права. Начало недели в республике будет прохладным. По данным синоптиков, ночной максимум составит в среднем по стране +9, +12 градусов по Цельсию, а днем столбики термометров покажут +21, +24. Осадков не предвидится.
Атмосферное давление будет повышенным. Поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, следует принимать назначенные врачом медикаменты. Ветер северный. Его порывы, как ожидается, достигнут 2-7 метров в секунду.
Православный календарь на 2018 год>>>
В последующие дни несколько потеплеет. Во вторник, 18 сентября, днем столбики термометров покажут в среднем +23, +25, а в среду — уже +23, +26.
Народные приметы
- Если человек родился 17 сентября, то его талисманом является флюорит;
- После дождя быстро подсохло — к затяжному ненастью;
- Облака идут друг над другом в несколько ярусов — к переменной погоде с небольшими осадками и последующим похолоданием;
- Рыба голец мечется по аквариуму вверх-вниз, вправо-влево — к скорому ненастью.