09:24 18 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD16.77
  • RUB0.25
  • RON4.21
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
Жара

Прогноз погоды в Молдове: скоро в страну вернется настоящая жара

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
226 0 0

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Похоже, настоящее Бабье лето в Молдове плавно вступает в свои права: днем на улице становится сравнительно тепло, а вечером легкая прохлада остужает пыл прошедшего дня.

Метеорологи прогнозируют, что во вторник погода порадует жителей и гостей республики. Так, днем столбики термометров поднимутся по республике до плюс 24-25 градусов по Цельсию, осадков не ожидается, будет ясно и практически безветренно.

Жара
© Sputnik / Miroslav Rotari
Губительная жара: каково влияние высокой температуры на мозг

В вечерние часы станет прохладнее. В среднем по республике — до плюс 18-19 градусов. Однако ночью будет зябко — синоптики обещают плюс 12-13 по Цельсию.

В среду, 19 сентября, днем будет тепло и солнечно, воздух прогреется до плюс 25-26 по Цельсию, небо продолжит оставаться безоблачным, а ветер и вовсе не даст о себе знать, по республике установится полный штиль.

Схожая метеорологическая обстановка будет главенствовать на всей территории страны вплоть до выходных дней, когда ожидается настоящая летняя жара.

Так, в субботу днем ожидается до плюс 29-30 градусов по Цельсию, без осадков, ветер — слабый до умеренного.

Народные приметы

В этот день отмечается память священника Захария и его супруги Елисаветы — родителей Иоанна Крестителя. Праведная Елисавета, по преданию, была сестрой Анны — матери Девы Марии. Вместе с мужем она жила в Хевроне; супруги достигли пожилого возраста, но детей не имели. Однажды Захарию явился архангел Гавриил и сообщил ему о скором рождении сына Иоанна. Священник не поверил этой вести и в наказание лишился дара речи; способность говорить вернулась к нему только в день рождения сына.

Православный календарь 2018
© Sputnik / Вадим Русу
Православный календарь на 2018 год

Согласно житию, Елисавета первая предсказала своей двоюродной сестре Марии рождение Спасителя. Поэтому в народе день памяти родителей Иоанна Крестителя считался подходящим для предсказаний и ворожбы. Девушки обычно гадали на суженого, пытаясь узнать свою судьбу.

На Захария и Елизавету (Елисавету) было также принято выгонять березовыми вениками кумоху, или лихорадку. "Кумоха — нечистая сила, с лица худюща, большеглаза, синью кожа подернута", — так описывали ее встарь. Чтобы прогнать болезнь, в этот день топили баню и хорошенько парились.

По теме

Беспощадная стихия: погода будет убивать по 152 тысячи человек в год
Чего лишится Молдова: как глобальное потепление отразится на всех нас
Теги:
точный прогноз погоды в Молдове, ветер, тепло, жара, лето, погода, осадки, Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы, Молдова, Кишинев, Погода
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Американская актриса Оливия Уайлд на Международном кинофестивале в Торонто, Канада
Элегантные и сексуальные: гостьи кинофестиваля в Торонто
Открылось авиасообщение Кишинев-Тимишоара
Открылось авиасообщение Кишинев-Тимишоара
Банковские карты в Молдове
Заменят ли в Молдове банковские карты "наличку"

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться