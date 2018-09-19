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Лето вернулось в Молдову: точный прогноз погоды на 21 и 22 сентября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (471)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. В Молдову на несколько дней вернулось лето. По данным синоптиков, ночной максимум составит в среднем по стране +12, +14 градусов по Цельсию, а днем столбики термометров покажут +26, +28. Осадков не предвидится. 

Авиашоу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Какой сегодня праздник: 19 сентября

Атмосферное давление будет повышенным. Поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, следует принимать назначенные врачом медикаменты. Ветер северный. Его порывы, как ожидается, достигнут 2-7 метров в секунду.

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В последующие сохранится теплая и солнечная погода: 21 и 22 сентября днем столбики термометров покажут в среднем +25, +27, ночью +11, +14.

Народные приметы

  • Если человек родился 19 сентября, то его талисманом является флюорит;
  • После дождя быстро подсохло — к затяжному ненастью;
  • Облака идут друг над другом в несколько ярусов — к переменной погоде с небольшими осадками и последующим похолоданием;
  • Рыба голец мечется по аквариуму вверх-вниз, вправо-влево — к скорому ненастью.
Тема:
Погода в Молдове (471)

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Теги:
погода, Молдова, Кишинев, Прогноз погоды, Погодная статистика
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