Лето вернулось в Молдову: точный прогноз погоды на 21 и 22 сентября

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. В Молдову на несколько дней вернулось лето. По данным синоптиков, ночной максимум составит в среднем по стране +12, +14 градусов по Цельсию, а днем столбики термометров покажут +26, +28. Осадков не предвидится.
Атмосферное давление будет повышенным. Поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, следует принимать назначенные врачом медикаменты. Ветер северный. Его порывы, как ожидается, достигнут 2-7 метров в секунду.
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В последующие сохранится теплая и солнечная погода: 21 и 22 сентября днем столбики термометров покажут в среднем +25, +27, ночью +11, +14.
Народные приметы
- Если человек родился 19 сентября, то его талисманом является флюорит;
- После дождя быстро подсохло — к затяжному ненастью;
- Облака идут друг над другом в несколько ярусов — к переменной погоде с небольшими осадками и последующим похолоданием;
- Рыба голец мечется по аквариуму вверх-вниз, вправо-влево — к скорому ненастью.