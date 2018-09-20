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Прогноз погоды в Молдове: в страну вернулось лето

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (472)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. По прогнозам синоптиков, сегодня в Молдове ожидается солнечная и теплая погода. Днем на улице сравнительно тепло —до + 25 градусов, а ночью прохлада + 16 +17 градусов.

Метеорологи прогнозируют, что 22 и 23 сентября погода порадует жителей и гостей республики. Так, днем столбики термометров поднимутся по республике до плюс 24-25 градусов по Цельсию, осадков не ожидается, будет ясно и практически безветренно.

Схожая метеорологическая обстановка будет главенствовать на всей территории страны вплоть до выходных дней, когда ожидается настоящая летняя жара.

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Так, в субботу днем ожидается до плюс 29-30 градусов по Цельсию, без осадков, ветер — слабый до умеренного.

Народные приметы

В православной церкви 20 сентября почитается память мученика Маманта, его родителей Руфины и Феодота. Известно, что родители Маманта были достаточно богатыми людьми, но при этом являлись христианами и во время гонений пострадали за веру во Христа. Перед смертью Руфина родила Маманта в тюрьме и перепоручила его Господу. Говорят, что Маманта усыновила богатая вдова, которая также сделала все, чтобы воспитать мальчика христианином. Она же похоронила и его родителей. Поскольку Мамант обладал даром красноречия, неудивительно, что он решил стать проповедником и многих обратил в свою веру. О проповедях Маманта доложили правителю города Демокриту, который отправил Маманта к императору Аврелиану. Тот сначала обычными разговорами попытался повлиять на Маманта и склонить его к язычеству. Однако юноша оставался непреклонным, за что подвергся жестоким пыткам. В конечном счете, Маманта бросили в морскую пучину, но он чудом выжил и оказался недалеко от Кесари, где на высокой горе основал церковь и стал проводить жизнь в воздержании и молитве.

Тема:
Погода в Молдове (472)

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Теги:
Молдова, Кишинев, Прогноз погоды, Погодные предупреждения, Погодная статистика, Погодные аномалии
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