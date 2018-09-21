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Точный прогноз погоды в Молдове в пятницу и выходные: лето уходит

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (473)
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КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. В пятницу в Молдове будет малооблачно. Никаких осадков синоптики не ожидают. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +10, +15 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра в тени покажет +24, +29 градусов. 

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Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В субботу в республике погода существенно не изменится. Этот день можно провести на природе, поскольку будет очень тепло и солнечно. Температура воздуха ночью 22 сентября составит +12, +17 градусов, а днем ожидается от +25 до +29 градусов.

А вот в воскресенье погода резко изменится. В северных районах пройдут дожди. В целом дневная температура за сутки упадет примерно на 10 градусов.

Столбик термометра 23 сентября в ночные часы покажет +8, +13 градусов, а днем температура поднимется всего до +13, +18 градусов.

Кстати, уже не следующей неделе произойдет значительное похолодание. К середине семидневки ночью столбик термометра будет показывать всего +3, +8 градусов, а днем – не выше +10, +15.

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В этот день в церковном календаре почитается память Пресвятой Богородицы и отмечается день ее рождения. Согласно преданию, 21 сентября в семье Анны и Иоакима появилась девочка, которую назвали Марией. О рождении Богородицы практически ничего неизвестно, хотя этот праздник относится к числу самых главных по церковному календарю.

А еще 21 сентября обычно начинается Бабье Лето. В этот день принято убирать с пасек пчел. Продолжается так называемая Луковая неделя, когда следует не только убирать лук, но и использовать его для приготовления различных блюд.

Раньше 21 сентября отмечали еще и праздник урожая. Обычно в это время ходили в гости и виделись с родственниками. 

В старину верили, если в этот день на луке много шелухи, зима будет суровой. Хорошая погода 21 сентября предвещала в дальнейшем теплую осень. Также верили, если человек родился 21 сентября, то его талисманом является алмаз и турмалин.

Тема:
Погода в Молдове (473)

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Теги:
точный прогноз, выходные, пятница, сентябрь, погода, Госгидрометеорологическая служба, Молдова
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