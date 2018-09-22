Точный прогноз погоды в Молдове на выходные: лето уходит

Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды, народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. В субботу в Молдове будет малооблачно. Никаких осадков синоптики не ожидают. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +10, +15 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра в тени покажет +25, +29 градусов.

Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 2-4 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

А вот в воскресенье погода резко изменится. В северных районах пройдут дожди. В целом дневная температура за сутки упадет примерно на 10 градусов.

Столбик термометра 23 сентября в ночные часы покажет +8, +13 градусов, а днем температура поднимется всего до +13, +18 градусов.

Кстати, уже не следующей неделе произойдет значительное похолодание. К середине семидневки ночью столбик термометра будет показывать всего +3, +8 градусов, а днем – не выше +10, +15.