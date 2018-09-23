Точный прогноз погоды в Молдове на воскресенье и понедельник

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КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. В воскресенье в Молдове утро будет пасмурным. Возможен дождь. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 сентября несколько похолодает. Днем столбик термометра не превысит 20 градусов по Цельсию, а до этого температура воздуха составит +15 градусов.

Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 2 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

А вот в понедельник погода резко изменится. В северных районах пройдут дожди.

Столбик термометра 24сентября в ночные часы покажет +8, +13 градусов, а днем температура поднимется всего до +13, +18 градусов.

Кстати, уже не следующей неделе произойдет значительное похолодание. К середине семидневки ночью столбик термометра будет показывать всего +3, +8 градусов, а днем – не выше +10, +15.