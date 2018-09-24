Каким будет начало недели: точный прогноз погоды на 24 и 25 сентября

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня в Молдове похолодает. Днем столбик термометра не превысит 20 градусов по Цельсию, утром температура воздуха составит +15 градусов.

Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 2 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В ближайшие два дня — 24 и 25 сентября — столбик термометра в ночные часы покажет +8, +13 градусов, а днем температура поднимется всего до +13, +18 градусов.

В течение рабочей недели произойдет значительное похолодание. К середине семидневки ночью столбик термометра будет показывать всего +3, +8 градусов, а днем – не выше +10, +15.

Народные приметы

В православной церкви 24 сентября почитается память святой Федоры Александрийской, которая, согласно историческим данным, жила в V веке.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

В предании говорится о том, что Федора жила со своим супругом в мире и согласии, но однажды один богатый человек, увидев Федору, решил завоевать ее и соблазнить. В результате, он подкупил родственников Федоры, которые ее обманули и сказали, что грех, совершенный ночью, не является грехом на самом деле. Женщина послушалась и изменила своему мужу, а уже потом поняла, какой поступок она совершила. Тогда Федора возненавидела свое тело и подвергла себя различным мучениям. Игуменья, увидев ее страдания, напомнила Федоре историю Марии Магдалены — блудницы, которая покаялась и заслужила прощение. Тогда Федора и решила уйти в монастырь втайне от всех. Так, она переоделась в мужское платье и поступила в мужской монастырь, назвавшись Федором. Уже после смерти Федоры ее супруг узнал о подвиге своей жены и сам принял постриг в этой обители.