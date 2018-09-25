В Молдову пришла настоящая осень: точный прогноз погоды на 25 и 26 сентября

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня в Молдове ожидается пасмурная и дождливая погода. Днем столбик термометра не превысит + 14 + 16 градусов по Цельсию, утром температура воздуха составит +11 градусов.

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра.

Предупреждение действует по всей республике.

"В Молдове ожидается усиление ветра западного направления порывами 15-20 метров в секунду", — отметили в метеослужбе.

Атмосферное давление — повышенное, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, рекомендуем принимать назначенные врачом медикаменты.

В ближайшие два дня — 25 и 26 сентября — столбик термометра в ночные часы покажет +8, +10 градусов, а днем температура поднимется всего до +13, +16 градусов.

В течение рабочей недели произойдет значительное похолодание. К середине семидневки ночью столбик термометра будет показывать всего +3, +8 градусов, а днем – не выше +10, +15.

Народные приметы

В церкви 25 сентября почитается память святого мученика Артамона, жившего в IV веке и известном как итальянский епископ.

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В свое время Артамону удалось обратить в христианство большое количество людей, которые ранее были язычниками. В результате, была образована целая община, для которой Артамон соорудил и освятил храм. Однако в то время страной правил император Диоклетиан, известный своей нетерпимостью по отношению к христианам. Поэтому, Артамон был арестован, но сумел сбежать из тюрьмы и продолжал долгое время проповедовать. Однажды новообращенными было разрушено языческое капище, а сами язычники в качестве мести напали на храм и убили молившегося в нем Артамона.

В народе Артамона называли Змеевиком, поскольку отмечали, что змеи в этот день постепенно ползут в укрытия, чтобы переждать зиму. Вообще же, отмечалось 2 змеиных праздника — осенью и весной. Весной праздновали день Василиска, и считалось, что в этот день становится так тепло, что даже змеи выбираются из своих нор.